Finisce 3-0 tra Civitella Roveto e Vasto Marina. I padroni di casa sono andati in gol al 41' con Dos Santos che ha raddoppiato al 30' della ripresa, mentre al 40' Pisani ha siglato il terzo gol. I vastesi restano così a 16 punti in classifica, nel prossimo turno in programma il 9 dicembre all'Aragona, ultima del girone di andata, l'avversario sarà il Miglianico.