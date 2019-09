Momenti di paura questa notte in via Genova Rulli per un'auto andata a fuoco. Erano circa le 4.30 quando alla caserma dei Vigili del Fuoco di via Madonna dell'asilo è arrivata la chiamata d'emergenza. Una Ford Focus, di proprietà di un uomo vastese, era stata avvolta dalle fiamme, che si erano sprigionate con violenza all'interno dell'abitacolo.

E' stato l'allarme dell'autovettura, che ha iniziato a suonare durante il silenzio della notte, a svegliare le persone che abitavano nei dintorni del condominio Aragona. "Ho sentito un allarme che ha iniziato a suonare, così ho aperto la tapparella della mia finestra e ho visto l'auto avvolta dalle fiamme. Ho chiamato i Vigili del Fuoco, che sono arrivati subito. L'allarme poi ha continuato a suonare ad intermittenza fino all'arrivo dei Vigili del fuoco".

L'auto era parcheggiata all'ingresso dei garage dello stabile. E' stata portata via questa notte, ma sulle pareti dello stabile restano i segni del fuoco, mentre a terra ci sono molti rottami, tra cui vetri rotti, della Focus bruciata.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Vasto. Non è esclusa l'orgine dolosa del rogo. Saranno maggiori accertamenti sulla vettura a verificare l'accaduto.