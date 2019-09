La videosorveglianza si farà. Le scelte sono due: abbassare i costi da 600mila a 480mila euro, oppure aumentare il numero delle telecamere. E’ questo che l’amministrazione comunale di Vasto e la coalizione di centrosinistra dovranno decidere lunedì nel vertice di maggioranza.

Di entrambe le questioni si discute ormai da mesi. Della prima da anni. Dal 2006, anno della prima vittoria elettorale di Lapenna, il mondo politico parla del sistema di videosorveglianza destinato a metttere sotto controllo la città 24 ore su 24. Nella coalizione che sostiene l’amministrazione comunale non si è mai trovato un accordo. Sul costo del “Grande fratello vastese” i socialisti hanno sollevato forti polemiche in passato.

Perplessità espresse anche da Rifondazione comunista, secondo cui il problema non è solo la spesa che le casse municipali dovranno affrontare, ma anche la funzione di deterrenza: siamo sicuri che gli obiettivi puntati sulle strade di Vasto scoraggeranno ladri, scippatori, rapinatori e vandali dal commettere i reati? Questo il principale dubbio posto da “falce e martello”. Sulla questione Mario Olivieri, assessore alla Sicurezza, ha risposto due giorni fa in Consiglio comunale a un’interrogazione di Nicola Del Prete (Fli). “Della videosorveglianza ci stiamo occupando proprio in questi giorni”, ribadisce.

“Ho ricontattato il progettista”, l’ingegnere napoletano Paolo Gustuti, “che è venuto a Vasto e mi ha consegnato un nuovo progetto, modificato secondo le nostre esigenze. Considerato che, nel frattempo, il costo delle attrezzature è calato del 35%, abbiamo due progetti: uno diminuisce i costi da 600mila a 480mila euro, l’altro aumenta il numero delle telecamere da 24 a 56, al costo di 600mila euro. Decideremo nella riunione di maggioranza”.