In programma oggi alle ore 19.00, presso il teatro della Chiesa di Santa Maria del Sabato Santo, uno spettacolo di beneficenza organizzato dal Centro Danza "Etoile" di Vasto, Cupello e Petacciato, diretto dall'insegnante e coreografa Maria De Liberato. Questa sera saranno le allieve dei corsi di danza classica e moderna delle due sedi di Cupello e Petacciato ad esibirsi in un mini estratto del saggio finale dell'anno accademico 2011/2012, poichè solo da ottobre di quest'anno è stata aperta la nuovissima sede di Vasto in via delle Viole 4 (zona San Michele).



Le offerte libere raccolte durante la serata saranno interamente devolute alla Parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo.