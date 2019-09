Oggi la Pro Loco di Cupello celebra il 35° anniversario della propria fondazione. La manifestazione si svolgerà all’interno della sala multimediale nel palazzo municipale del comune di Cupello con inizio alle ore 16,00.



Il programma è il seguente:

- ore 16,00 assemblea generale dei soci con la partecipazione del presidente dell’UNPLI Chieti dott. Sergio Carafa;

- ore 17,00 momenti di testimonianza dell’attività associativa;

- ore 18,30 tavola rotonda sul tema: “IL VALORE DEL VOLONTARIATO: QUALE SIGNIFICATO DARE ALL’ALTRUISMO?” – momenti di confronto e testimonianza di esperienze vissute.

Partecipano: Don Nicola Florio, parroco di Cupello, Dott. Enzo Tucci, volontario di Emergency, i rappresentanti della associazioni culturali e di volontariato del territorio.

- ore 20,30 cena sociale presso la trattoria “Da Clara”



“Vogliamo ricordare i momenti più belli e salienti vissuti in 35 anni di attività dalla nostra associazione - dichiara il presidente Michele Carlo Boschetti - in particolare quelli legati alla promozione del carciofo. Le 22 edizioni della sagra sono stati significativamente importanti per Cupello che ha visto proiettato il proprio interesse ben oltre i confini regionali e nazionali con i gemellaggi costruiti con Ladispoli e Benicarlò (Spagna). Da questo lavoro di promozione duraturo sono nate le basi solide sulle quali si è poi innestata l’attuale carciofesta. Non vuole essere solo un momento celebrativo ma anche di analisi ed approfondimento sul valore del volontariato sociale; per questa ragione abbiamo promosso l’importante incontro pubblico finale della serata dove vogliamo mettere a confronti esperienze diverse e vissute direttamente sul campo".