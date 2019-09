Il week-end inizia con una nottata di pattugliamenti. Nelle scorse ore non è passata inosservata a Vasto la presenza massiccia di pattuglie delle forze dell'ordine. Polizia e carabinieri stanno eseguendo una serie di controlli coordinati del territorio con l'obiettivo di arginare l'ondata di furti, contrastare l'arrivo degli stupefacenti e prevenire i rischi legati alla guida in stato di ebbrezza.

Controlli in tutta la provincia. Trovata droga negli slip - Controlli in tutta la provincia di Chieti. Trovato un giovane con l'eroina negli slip. "Era alla guida di una Fiat 600 quando è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile", si legge in una nota del Comando provinciale. "Nonostante fosse in regola con i documenti di guida, L.M., 22enne di Sant’Eusanio del Sangro, è apparso stranamente nervoso a tal punto da insospettire i militari. Accompagnato in caserma, il ragazzo si è reso conto di non aver alcuna possibilità di farla franca e, spontaneamente, ha consegnato agli uomini dell’Arma una bustina con all’interno 22 grammi di eroina che aveva occultato all’interno degli slip. Arrestato con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il giovane è stato riaccompagnato presso la sua abitazione, dove è rimasto in regime di arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato dall’autorità giudiziaria di Lanciano".

Rinforzi per la polizia - Pattugliamenti, posti di blocco. La città sotto osservazione per combattere furti, scippi e vandalismo. A Vasto arrivano i rinforzi. "Sono pattuglie del Nucleo prevenzione crimine della questura di Pescara", conferma il vice questore Cesare Ciammaichella, dirigente del Commissariato di via Bachelet.

Tenere sotto controllo la città. Setacciarne le strade per far sì che la presenza costante delle forze dell'ordine sia un deterrente nei confronti degli atti di violenza, fermo restando che molti dei casi più gravi delle ultime settimane si sono verificati all'interno delle mura domestiche.

Arginare i reati contro il patrimonio e contro le persone: questo l'obiettivo della polizia, perseguito in collaborazione con la Prefettura e attraverso controlli mirati. Sono già decine le persone identificate. Operazioni che si ripeteranno con costanza.