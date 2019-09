Dopo la sconfitta interna con la Roma, il Pescara è atteso al San Paolo di Napoli domenica "a pranzo": si giocherà infatti alle 12:30, e l'obiettivo di Bergodi è di fare lo scherzetto a Mazzarri e i suoi. Impresa non da poco, dato che il Napoli potrà disporre della sua migliore formazione, con il rientro di Cavani dopo il forfait di Cagliari. Dal canto suo il Pescara, relegato ormai in fondo alla classifica insieme a Siena e Bologna, deve far fronte anche a numerose assenze: ai già noti Blasi e Colucci si aggiungono Cosic e Vukusic per risentimenti muscolari in allenamento e Balzano per squalifica. Anche Quintero e Jonathas sono in terapia e fortemente in dubbio per domenica. Un Pescara quindi incerottato e alla disperata ricerca di punti salvezza: tocca a Bergodi trovare la migliore quadra per uscire indenni dall'arena napoletana. Nota lieta il rientro nella zona nevralgica del campo del sempre generoso Cascione. Finalmente in campo dal primo minuto Vladimir Weiss, che agirà dietro l'unica punta Abbruscato. Probabile formazione: 3-5-1-1 : Perin; Romagnoli, Terlizzi, Bocchetti; Zanon, Bjarnason, Togni, Cascione, Modesto; Weiss; Abbruscato. All: Cristiano Bergodi.



Per la Virtus Lanciano non si può più sbagliare: contro il Cesena al "Biondi" bisogna prendersi tre punti fondamentali per il prosieguo del torneo cadetto. La bella prova di Terni non deve restare un episodio isolato, come troppo spesso accaduto fino ad oggi: Gautieri e i suoi hanno la grande chance di vincere e scavalcare proprio i bianconeri romagnoli, in grande difficoltà dopo la retrocessione dalla Serie A di qualche mese fa. Il difensore Almici potrebbe rientrare in extremis, tornati alla base Paghera, Bacchetti e Rosania dopo l'impegno con la rappresentativa B-Italia. Mancherà il solo Vastola, sostituito da Di Cecco. Probabile formazione: 4-3-3 : Leali; Almici, Aquilanti, Amenta, Mammarella; Di Cecco, Paghera, Volpe; Falcinelli, Fofana, Falcone. All: Carmine Gautieri.



Meno 4 dalla vetta, trend indubbiamente positivo, morale alto e obiettivi ben chiari: L'Aquila Calcio getta la maschera e punta con decisione a riagguantare la cima della classifica. Dovrà però fare i conti con il sempre arcigno Gavorrano, autore fino ad oggi di un ottimo girone di andata. Impegni apparentemente agevoli per Chieti e Teramo, che tra le proprie mura ospiteranno Borgo a Buggiano e Campobasso, invischiate nella lotta per non retrocedere. Spesso però neroverdi e biancorossi sono scivolati contro formazioni di bassa classifica, pertanto è richiesta la massima concentrazione per riaffermarsi come pretendenti ad un posto nei playoff.



In Serie D va segnalata la splendida rincorsa del Termoli che dopo aver travolto 3-0 l'Isernia nel derby molisano è ora a 2 punti dal primo posto: i giallorossi sognano ad occhi aperti quelle serie professionistiche mai raggiunte nella loro storia, il prossimo avversario è la Recanatese terz'ultima. Una vittoria del Termoli contro i marchigiani farebbe piacere anche a Celano, Angolana e San Nicolò: i marsicani affronteranno l'Amiternina a Scoppito per l'ennesimo derby abruzzese del girone F, i nerazzurri ricevono la vicecapolista Maceratese mentre i teramani, desolatamente ultimi, sono chiamati al colpo grosso contro l'Ancona: gara anticipata domani alle 15.



In Prima Categoria girone B la Casolana si è portata a +2 dal Borrello dopo aver vinto il recupero in settimana: domenica sul terreno del Fossacesia match di cartello della dodicesima giornata. Gli uomini di Anzivino attendono il Casalbordino per programmare l'operazione aggancio, altro scontro di alta classifica quello tra Real San Salvo e Real Tigre Vasto. Il Quadri, reduce dalla prima gioia in campionato, vuole sorprendere anche a Monteodorisio sperando in una battuta d'arresto del Fara con il Castelfrentano. Gara da "X" quella tra Trigno Celenza e Scerni, mentre Audax e Real San Giacomo chiedono strada a Orsogna e Torino di Sangro.



Chissà se l'Incoronata Vasto sarà capace di interrompere il dominio dello Sporting San Salvo e riaprire i giochi per la vittoria finale in Seconda Categoria girone H. Le inseguitrici tifano i biancorossi vastesi per accorciare il notevole divario che le separa dalla battistrada: difficile pronosticare chi uscirà vincente tra Cupello United e Montazzoli, terza e seconda in classifica. Il Roccaspinalveti dovrebbe aver ragione del Fresa, più complicata per il Gissi a Torrebruna. Il fanalino di coda Pollutri sarà di scena a San Buono, turno casalingo per il Furci con il Fossacesia 90. Chiude il quadro Montalfano - Mario Turdò.



In Terza Categoria Vasto scintille a Casalanguida dove arriva la capolista Valle Treste Liscia, obiettivo vittoria, sorpasso e primato per i locali (a meno 2 dai lisciani) ma gli ospiti hanno già dimostrato la loro effettiva forza: una gara da non perdere. Proverà ad approfittarne il Real Montalfano a Guilmi, così come Lentella e Virtus contro Dinamo Roccaspinalveti e Real Alto Vastese. Altre gare in programma: Casalese - Carpineto Sinello e Carunchio - Lupi Marini.



Nella Juniores d'Elite girone B il Vasto Marina è piombato a -1 dal Casalincontrada, bloccato nell'ultimo turno a Miglianico: i biancorossi sono impegnati sul difficile campo dell'Acqua e Sapone. Nella Juniores Chieti la Vastese, seconda e con una gara in meno, se la vedrà ad Ortona cercando di non emulare la prima squadra, recentemente sconfitta dai gialloverdi nel torneo di Promozione. Negli Allievi Regionali la Bacigalupo cercherà di allontanarsi ulteriormente dalla zona rischio e la gara con la Fater Angelini è di certo alla portata, mentre domani alle 17:15 al campo della 167 arriva il Poggio degli Ulivi: la Virtus Vasto ha la grande chance di portarsi a meno 1 dal vertice con una gara in meno. Prima di questo big match, alle 15:45, la Bacigalupo Giovanissimi affronterà lo Sporting Casoli per proseguire la rincorsa all'Angolana. In entrambe le gare le compagini di casa nostra avranno bisogno del caloroso sostegno del pubblico vastese. Trasferta a Montesilvano per i virtussini: contro l'Acqua e Sapone bisogna fare punti per lanciarsi definitivamente verso le acque tranquille della graduatoria.



Roberto Naccarella