La vittoria è forse l'unica buona notizia di giornata. La BCC Vasto Basket batte il Delta Basket Salerno e riprende a marciare dopo lo stop di domenica scorsa. Finisce 72-50, in quella che forse è stata la peggior partita stagionale dei biancorossi. Ierbs e compagni affrontano la prima parte del match con troppa sufficienza. Tanti errori sotto canestro e in difesa che finiscono per tenere in partita gli ospiti fino all'inizio dell'ultimo quarto.

La BCC Vasto Basket si affida al solito Vincenzo Dipierro, top scorer di giornata, e a buone combinazioni sull'asse Di Tizio-Marinaro. Ma quella di questa sera è una gara che la BCC Basket avrebbe potuto chiudere prima, viste le individualità presenti in squadra.

Alla fine i padroni di casa sono venuti fuori nell'ultima frazione, quando il vantaggio ha toccato anche quota 26 punti. La dimostrazione che, con il gioco di squadra e la massima concentrazione, gli uomini di coach Di Salvatore hanno ben poco da temere in questo campionato di serie C.

Con la vittoria odierna si sale in classifica a quota 12. Il prossimo impegno sarà in casa del Monopoli.

BCC Vasto Basket - Delta Bk Salerno 72-50 (18-17/35-31/48-36/72-50)

BCC Vasto Basket: Sergio 12, Di Lembo 7, Cimini 0, Dipierro 22, Di Tizio 14, Marinaro 14, Ierbs 3, Di Paolo ne, Bucci 0, Salvatorelli ne. Coach: Di Salvatore



Delta Bk Salerno: Gentile 0, Antonucci 5, Parlato 6, Izzo 11, Capaccio 10, Corvo 11, Norcino 5, Balestrieri 2, Esposito 0, Menduto ne. Coach: Menduto