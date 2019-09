Al Sic Supermoto Day, la manifestazione che si svolge a Latina oggi e domani, in memoria di Marco Simoncelli, scenderà in pista anche Valentino Cupaioli, campione vastese di Supermotard, insieme al suo compagno di squadra Fabio D’Ascenzo di Montenero Di Bisaccia. I ragazzi saranno accompagnati da Daniele Di Cicco, pilota di supermotad, vincitore del titolo italiano 2009, meccanico e team manager.

Alla due giorni prenderanno parte tantissimi volti noti delle due ruote, come Valentino Rossi e suo padre Graziano, Max Biaggi, Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, Karel Abraham, Thierry Van Den Bosch, Michele Pirro, Mattia Pasini, Simone Corsi, Loris Capirossi, Danilo Petrucci e molti altri ancora. Tra gli invitati c'è anche Andrea Iannone che parteciperà in coppia con Andrea Occhini.



I team saranno composti da un pilota di Moto Gp, Superbike o Motocross e uno di Supermotard, il 21enne Valentino sarà impegnato con il Di Cicco Racing Team nella gara ad endurance a staffetta con D’Ascenzo, mentre anche il team manager della squadra gareggerà in coppia con un ragazzo di Lanciano. In tutto saranno percorsi 58 giri in onore di Simoncelli. Inoltre il team correrà anche nelle categorie super rider e all star.



Il ricavato della gara andrà alla onlus Fondazione Marco Simoncelli.