Domenica 25.11.12, in occasione della benedizione della cappella nella fattoria “il recinto di Michea”, che si trova a Vasto , a Colle delle Mandorle, alcuni ragazzi della Spataro hanno avuto l’opportunità di intervistare Padre Bruno Forte, vescovo della diocesi di Chieti-Vasto per conoscere meglio questa realtà. Erano presenti anche don Gianfranco Travaglini, parroco di San Giuseppe e direttore della Caritas diocesana di Chieti-Vasto, e Don Domenico Spagnoli, parroco di Santa Maria Maggiore.



Il Vescovo ha spiegato ai ragazzi che il progetto “Il recinto di Michea” prende il nome dal profeta Michea, umile contadino dell’antico testamento che alza la sua voce a favore dei poveri. La fattoria sociale è una cooperativa sociale di tipo B, che ha come finalità quella di favorire il reinserimento sociale di una decina di persone svantaggiati: con disabilità, con problematiche psichiatriche o con disagio sociale o a ex detenuti, tramite un lavoro a contatto con la natura. Le cooperative sociali si stanno diffondendo in tutta l’Italia, anche se con tante difficoltà.



“Il recinto di Michea” è stata creata circa un anno fa, dai parroci di San Giuseppe e Santa Maria. Ci sono diversi animali: 1 mucca, 7 asini, 15 pecore, 47 galline, alcuni conigli e papere, maiali, e anche degli alveari. Gli animali non vengono uccisi, e i loro prodotti: latte, uova, miele, vengono venduti a beneficio della fattoria. Si producono anche stoffe, tessute a mano, tramite un telaio di circa 150 anni fa, che tesse don Gianfranco. C’è nella struttura un laboratorio, dove varie persone offrono il loro tempo per realizzare prodotti vari, che sono messi in vendita per finanziare le attività della fattoria.



Tra i progetti del prossimo futuro c’è la coltivazione di prodotti agricoli per gli animali della fattoria, la produzione del formaggio di pecora, e soprattutto l’attivazione dell”ono-terapia. Una pet terapy che si realizzerà solo con il contatto degli asini che sono animali mansueti, affettuosi, che permettono a persone con vari tipi di malattia di entrare in contatto con questi animali per curarsi.



Per noi questa visita è stata importante perché abbiamo avuto la possibilità di parlare con il Vescovo , su tematiche relative alla riqualificazione e innovazione del mondo rurale del nostro territorio , con alte finalità di solidarietà. Abbiamo conosciuto la bellissima realtà del “recinto di Michea” e invitiamo tutti a visitarla, anche solo per la gioia di accarezzare gli asinelli e stare a contatto con la natura, o per comprare prodotti genuini fatti a mano. Secondo noi tale struttura può essere un punto di riferimento per le varie esigenze del nostro territorio.



Nicole Piscicelli, Federico Sigismondi, Riccardo Colameo, Anna Russo, Piera, Lisa, Federico Goglione, Clara Grassi, Ilenia Bellandrini, Lorenzo Torquato.



Classi 5° C e 5° D – Scuola Primaria Spataro – Ist.Comprensivo n.1 – Vasto