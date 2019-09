La BCC Vasto Basket torna in campo per riprendere a marciare spedita in testa al campionato. I biancorossi sono reduci dalla sconfitta di Molfetta, arrivata dopo una gara al cardiopalma e in cui alla fine la differenza tra le due formazioni è stata di solo un canestro. In settimana Ierbs e compagni si sono allenati bene, con la consapevolezza che possono giocarsela alla pari con ogni avversario del girone G.

La sfida di questa sera sulla carta sembra delle più semplici. Il Delta Basket Salerno ha conquistato appena due punti fino ad oggi, per giunta contro la Pallacanestro Benevento, ancorata in fondo alla classifica. Ma coach Di Salvatore tiene alta l'attenzione dei suoi. "Non esistono squadre materasso in questo campionato -ha detto alla vigilia il tecnico dei vastesi-. Lo scorso anno Salerno ha fatto un grande campionato, soprattutto nel girone di ritorno. Quindi dobbiamo stare molto attenti a non sottovalutarli".

Sarà quindi sfida vera, cercando di conservare l'imbattibilità interna che dura ormai dallo scorso anno, quando Di Salvatore arrivò a Vasto. Palla a due alle 19, sperando che alla sirena finale sul volto dei biancorossi ci siano tanti sorrisi. C'è la voglia di restare nelle zone alte della classifica, confermandosi come la "matricola terribile" di questo campionato.