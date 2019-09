Per puro caso sono rimaste praticamente illese. Se la sono vista brutta le due persone che viaggiavano stanotte sulla strada provinciale Casalbordino-Pollutri-Scerni. Al chilometro 42, per cause in via d'accertamento, la vettura ha iniziato a sbandare improvvisamente, uscendo di strada e schiantandosi.

La macchina si è incendiata. I due giovani che si trovavano a bordo hanno immediatamente lasciato l'abitacolo, mettendosi in salvo. Per loro, fortunatamente, solo qualche graffio e contusione. Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto, che hanno spento l'incendio.