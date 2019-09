L'Associazione Maurizio Salvatore di Tufillo ha raggiunto importanti obiettivi finalizzati alla beneficenza. Nei progetti futuri vi è anche quello di continuare a sostenere quelle popolazioni del Senegal che l'anno scorso con il nostro finanziamento hanno ricevuto una sala maternità sita all'interno di un ambulatorio di Koumbidia de Coungheul dove la sala maternità "Maurizio Salvatore" è in piena attività, ma c'è ancora molto da fare.



L'invito al pranzo di Natale 2012, oltre che ai soci, è rivolto a tutti coloro che anche solo in questa occasione, vogliano partecipare a questa iniziativa, per cui l'invito può essere divulgato a nuovi amici e sostenitori delle attività dell'associazione.