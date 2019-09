Massimo Vecchiotti e la Vastese si preparano in vista della partita di domani contro l'Acqua&Sapone, in programma alle 14.30 all'Aragona. Gli ospiti, allenati dal vastese Giuseppe Naccarella, sono al terzo posto in classifica, a due punti dalla capolista e fino a questo momento hanno perso solo una volta.



I padroni di casa vengono dalla sconfitta di Ortona contro la Virtus che con quei tre punti, conquistati sabato scorso, ha ridotto il distacco ad un punto. Vincere è fondamentale perchè il prossimo turno metterà di fronte proprio le due principali rivali della Vastese: Acqua&Sapone e Virtus Ortona, impegnata in questo turno in casa contro la Spal Lanciano. Negli ospiti sarà assente l'attaccante Del Gallo, autore di 9 gol, squalificato per una giornata.

La formazione. I biancorossi hanno svolto questa mattina la consueta rifinitura del sabato sul campo in sintetico del centro sportivo San Gabriele, resta fuori solo Vicentini ancora alle prese con l'infortunio. Domenica si dovrebbe vedere il solito modulo, unica novità Della Penna al posto di Sputore che ha giocato titolare nelle ultime due gare. Marconato in porta, difesa con Baldini e Irmici centrali, La Guardia, Piermattei terzini, a centrocampo Avantaggiato, Luongo, Di Santo, in avanti Aquino supportato da Soria e Della Penna.