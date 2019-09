Yusuf, vastese a Istanbul:

Yusuf Zucchero, 17 anni. Un giovane vastese che vive a Istanbul. Questa estate ha girato il suo primo cortometraggio, proprio a Vasto. Lo abbiamo intervistato per ZonaLocale.it.

Da Vasto a Istanbul. Perchè?

Mi ci sono trasferito a causa del lavoro di mia madre, all'età di cinque anni. Ora frequento l'ultimo anno di liceo presso gli Istituti Medi Italiani di Istanbul.



Il tuo cortometraggio Dualist Egomania è un prodotto interessante che suscita forti sensazioni nello spettatore. Ci racconti come lo hai ideato e realizzato?

Ricopro il ruolo di sceneggiatore, regista e attore. Mi sono occupato di quasi ogni aspetto di questo progetto. Tra le persone che mi hanno supportato, però, è necessario ringraziarne qualcuna in particolare: Paolo Treviso, che per farmi da operatore (e non solo) ha bruciato svariati litri di benzina lungo il tragitto Chieti-Vasto e Vincenzo Cinalli, il quale ha, pazientemente e coraggiosamente, preso parte al corto.

L'errore che si fa spesso nei confronti del cinema surrealista è avere la presunzione di volerne per forza comprendere e categorizzare il contenuto, in alcuni casi limitandone la profondità.



Il fine principale della produzione è infatti, più che trasmettere un messaggio, immergere lo spettatore in una particolare atmosfera onirica e surreale, trasmettere forti sensazioni tramite un'(anti)estetica cupa e disturbante. Nel film ho utilizzato un simbolismo comprensibile ma al contempo criptico, non canonico e aperto all'interpretazione altrui; il linguaggio mira più al subconscio, è metadrammaturgico e volutamente e pretenziosamente libero. Il concetto di dualismo è presente in ogni aspetto dell'opera: a partire dai protagonisti, i temi trattati e l'ambiguità sessuale del personaggio femminile (interpretato dal sottoscritto) fino al duplice ruolo di attore regista, molti elementi manifestano una certa forma di bipolarismo.

Il mio modus operandi, in questo caso, è di natura alquanto singolare: è stata la location a dare forma a ciò che avevo in mente, quindi a plasmare lo script. Il Piccolo Circolo Garibaldino è un B&B di grandissimo fascino, un luogo magico, dotato sia di un design classico che di enorme sensualità; anch'esso, a sua volta, presenta un forte dualismo.



Ho avuto la fortuna di conoscere Roberto Flocco, proprietario del Circolo, nell'estate 2011 in modo quasi casuale. Quando, nel giugno scorso, sentiti i miei progetti, mi ha proposto di girare qualcosa nel suo edificio, ho inizialmente rifiutato, non avevo i mezzi necessari. Dopo aver rivisitato le sue stanze, però, il desiderio ha superato qualsiasi attrito. Il corto è stato realizzato con un budget di soli trenta Euro nel giro di una giornata.

Il prossimo anno vuoi intraprendere un percorso di studi nella cinematografia. Come nasce questa passione?

Il mio amore per il cinema nasce dalla morbosa dipendenza che esso ha generato in me negli ultimi anni. Ciò che era inizialmente un semplice svago, si è lentamente trasformato in un'appassionata ed intensa routine. Il giorno che mi sono ritrovato tra le mani un trattato sul cinema di avanguardia, mi sono reso conto di aver ormai perso ogni speranza. Per ultima è venuta la consapevolezza dell'importanza del medium stesso, non solo poliedrica e trascendentale forma d'arte tramite la quale sublimare il proprio estro, ma anche mezzo di studio sociale ed antropologico.



Hai intenzione di tornare a studiare in Italia?

Nonostante la dirompente crisi economica, l'Italia conserva per me ancora un forte valore emotivo e culturale. L'idea di frequentare un'università a stelle e strisce, nonostante la semiconsapevolezza, in tal caso, di dover emigrare in qualche più freddo ma ospitale paese europeo è contemporaneamente terrificante ed allettante. In tal caso avrei bisogno, però, di una garanzia economica e professionale: anche di pane vive l'uomo.



Ci sono altri lavori che hai realizzato o stai realizzando?

Sono al momento al lavoro sul mio prossimo cortometraggio, il quale sarà molto più complesso in quanto a tecnica, sostanza e longevità, ma una cosa è certa: dovessi mai dirigere una romantic comedy all'italiana, pretendo di essere gambizzato e defenestrato. Nel frattempo continuo i miei progetti teatrali come attore alquanto mediocre e, ahimè, prossimo regista. Pianifico di contaminare anche il settore videoludico appena entrerò in contatto con programmatori designer degni di nota. E con questo ho equilibrato l'estrema serietà dei precedenti paragrafi.

Che rapporto hai con Vasto?

Il mio rapporto con Vasto si fonda sul binomio amore/intolleranza. Mentre da un lato la trovo squisitamente affascinante e caratteristica, d'altro canto la mancanza di prospettive giovanili e di attività culturali, unite ad uno spinto provincialismo la rendo fin troppo deprimente per i miei gusti. Proprio per questo motivo, specialmente nei prossimi anni, cercherò di supportarne gli eventi artistici e sociali. Chissà che già durante la prossima estate non si riesca ad organizzare un festival per cortometraggi.