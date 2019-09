Sabato 1 dicembre ricomincia il campionato di Serie B di Pallamano. Dopo tanta attesa e tanti allenamenti, i ragazzi guidati da mister Marinucci torneranno in campo.

L'entusiasmo non manca, in questo gruppo che anno dopo anno si rinnova, sempre con la stessa grinta e voglia di fare bene.

L'obiettivo di Ricciuti e compagni è quello di migliorare quanto fatto lo scorso anno, in una stagione condizionata da troppi episodi negativi che alla fine non hanno permesso di puntare alla desiderata promozione. I biancorossi ci riproveranno quest'anno, consapevoli che il campionato sarà molto combattuto.

Per la stagione 2012/2013 la Pallamano Vasto invita tutti i tifosi a seguire la squadra, per cominciare alla grande la nuova stagione. L'appuntamento è per sabato alle ore 16.00 presso la palestra "Luigi D'Adamo" dei Salesiani.