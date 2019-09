Les Jumeaux Discordants è un progetto nato nel 2005 dall’unione della musica di Aimaproject e Roberto Del Vecchio, 39enne vastese, compositore dal 1994, The Last Hour ed ex Gothica. Aimaproject è invece un progetto iniziato nel 1996, che opera in diversi ambiti espressivi: poesia, fotografia, multimedia e che quindi presuppone una forte interazione tra questi.



Forte è anche la predisposizione nel rappresentare cinematograficamente le poesie che sono spesso utilizzate per i testi visionari, che sondano la vasta gamma di sentimenti umani e che, inevitabilmente, si scontrano con la contraddittorietà della vita. Tuttavia, Les Jumeaux Discordants è ascensione, è una presa di coscienza del terreno, volta però al superamento delle miserie umane per mezzo degli unici strumenti che ogni essere può considerare intimamente liberi: la mente e lo spirito.



The Last Hour è il progetto solista di Roberto Del Vecchio (programming, voce, sintetizzatore, chitarra). Il suo passato è legato al nome Gothica, avendo realizzato due CD “Night Thoughts” (2000) e “The Cliff of Suicide” (2003) con l’etichetta svedese Cold Meat Industry. Il progetto The Last Hour è nato nel 2004 dopo lo scioglimento dei Gothica. Il primo brano composto è stato “Into Empty Depth” apparso nella compilation della Cold Meat Industry “Flowers Made of Snow” (2004). Nel dicembre 2008 è uscito il suo primo CD "The Last Hour" per l’etichetta russa Other Voices Records.



Di seguito il video del live a Lipsia il 25 maggio 2012, al Wave Gotik Treffen, un festival musicale che si tiene in Germania ogni anno in occasione della Pentecoste. È il più grande festival in Europa e nel mondo dedicato alla musica goth e alla cultura dark, in tutte le sue sfumature.





Per info

www.lesjumeauxdiscordants.it

www.thelasthour.it

Facebook

Les Jumeaux Discordants

The Last Hour