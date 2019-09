Rifiuti gettati ovunque, Suriani:

Anche a Vasto arrivano le telecamere mobili contro gli inquinatori. Chi abbandona i rifiuti in periferia o in campagna sperando di non essere visto rischierà di essere filmato, nel qual caso la polizia municipale farà scattare denuncia e multa salata. Lo ha annunciato Anna Suriani durante la seduta del Consiglio comunale, rispondendo a un'interrogazione di Nicola Del Prete e Davide D'Alessandro (Fli).

"La percentuale di raccolta differenziata in città – ha detto l’assessore all'Ambiente – ad oggi è del 41%. Ancora sotto dalla soglia minima prevista dalla normativa che è del 65%. Adesso, dopo una lunga e faticosa fase di prevenzione, è chiaro che dobbiamo pensare anche alla repressione. I nostri vigili stanno lavorando da tempo, molte sono state le multe ma è chiaro che per indurre ad avere maggiore rispetto dell’ambiente ci sarà ancora molto da lavorare".

Nei giorni scorsi anche il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, aveva annunciato l'acquisto indagini ambientali della polizia municipale con le telecamere mobili.