Giovedì 13 dicembre alle ore 17.00, al Centro Gulliver in località Incoronata, è in programma la presentazione del libro di poesie Mute parole e ingannevoli delizie di Gennaro Oriolo.



Parteciperanno all'incontro, organizzato dall'Unesco di Vasto, Bianca Campli, Gabriella Izzi Benedetti, Dante Cericola, Elena Fresu. Per gli accompagnamenti musicali Alessandro Pensa (violino) e Davide Di Ienno (chitarra).

Gennaro Oriolo vive a Scandicci (Firenze), è un preside in pensione ed è stato per alcuni anni nella segreteria nazionale dell’ANP.