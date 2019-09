Si terrà oggi pomeriggio, alle 17.30 presso la sala consiliare di Vasto, l'incontro per il Piano d'Azione per L'Energia Sostenibile, per un futuro di fonti rinnovabili e pulite.

Saranno l'assessore Marra e il sindaco Lapenna ad illustrare le modalità di partecipazione al Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP), così come deciso nell'ambito del Patto dei sindaci.

"Sarà l'occasione - ha sottolineato l'Assessore Marco Marra - per presentare la proposta di Piano elaborata dall' A.L.E.S.A. srl in collaborazione con i settori Servizi e Lavori Pubblici del nostro Comune, ma soprattutto per iniziare la fase di recepimento delle osservazioni e delle proposte di tutti i cittadini e portatori di interesse. I cittadini, quindi, sono invitati a partecipare."