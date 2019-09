Tante donne. Ragazze. A volte poco più che ventenni. Dall'inchiesta di carabinieri e magistratura emergerebbe che non sono state poche le vittime delle presunte estorsioni a luci rosse. Rapporti sessuali filmati a insaputa delle donne, poi ricattate. Rapporti che non si potevano troncare, altrimenti quelle immagini compromettenti sarebbero finite online, sulla rete in cui tutto viaggia velocemente.

Video che ritraevano donne legate e giochi erotici. Da ripetere in cambio del silenzio. Una catena che si è spezzata dopo la denuncia presentata da una 23enne originaria di Lanciano. A.R., 35enne vastese, è agli arresti domiciliari a Vasto Marina. Tramite il suo avvocato, Giovanni Cerella, ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari il permesso ad andare al lavoro dalle 14.14 alle 22.30 nell'azienda della Val di Sangro di cui è dipendente. "Tornerà al lavoro a partire da lunedì. Potrà uscire di casa solo in quelle ore", dice Cerella.

Le indagini proseguono. Saranno cruciali le testimonianze delle presunte vittime. Tante giovani adescate in chat, sedotte, entrate in un circolo vizioso e poi ricattate: questa la dinamica dei fatti secondo gli investigatori. "Erano consenzienti", ribatte la difesa dell'indagato.

In città, intanto, se ne parla. Si parla di una persona che avrebbe esercitato un forte fascino sulle donne. Fino a spingersi al di là del lecito? Secondo gli uomini del capitano Giancarlo Vitiello sì. Il computer del 35enne potrebbe rivelare molte cose. Ora dinanzi agli inquirenti sfileranno le presunte vittime. Non senza imbarazzo, dovranno raccontare cosa accadeva in quella casa.