"Aspettando la Befana 2013" è il titolo scelto dall'amministrazione comunale di San Salvo per le manifestazioni del periodo natalizio. Una serie di appuntamenti nel segno del divertimento, con un occhio particolare a famiglie e bambini. "Abbiamo allestito un calendario con la collaborazione delle associazioni cittadine - ha spiegato l'assessore Oliviero Faienza - cercando di contenere i costi, come il momento attuale richiede, ma organizzando appuntamenti interessanti. Per un mese la città sarà ricca di manifestazioni che spazieranno dalla cultura all'enogastronomia, dalla musica ai mercatini".

Si partirà da sabato 1 dicembre, con la giornata del volontario, in cui ci sarà anche la presenza della delegazione di Cavezzo, comune terremotato del modenese, in cui hanno operato i volontario della protezione civile Valtrigno. E poi si proseguirà fino al 6 gennaio 2013, con il concerto di Roby Santini che chiuderà le feste. In mezzo tanti appuntamenti con giocolieri, animazione nelle strade. "Il centro storico sarà il cuore delle manifestazioni -ha detto il sindaco Tiziana Magnacca -. Ma, con l'animazione itinerante, verranno toccate anche altre zone della città, dai portici fino agli altri quartieri".

Coinvolti anche i giovani e gli anziani, con le esibizioni musicali e corali in diverse occasioni. I sabati di questo periodo saranno dedicati alla cultura, con la visita gratuita ai musei della città. Spazio anche ai bambini delle scuole, con Babbo Natale che porterà dolci agli alunni sansalvesi. Il 20 ci sarà l'appuntamento con Il fuoco di San Tommaso. "Quest'anno -ha detto l'assessore Giovanni Artese- sarà un'edizione particolare. Abbiamo voluto scavare nella tradizione laica di questa festa. Il fuoco arderà tutta la notte, con canti e balli. Nei giorni precedenti, come si faceva un tempo, ci saranno dei volontari che gireranno con un carretto per raccogliere la legna offerta dai sansalvesi".

Caratteristica come sempre sarà la corsa dei Babbo Natale, organizzata dalla Podistica San Salvo il 23 dicembre.

Un calendario con tanti appuntamenti per poter portare in piazza famiglie e bambini, "con attività completamente gratuite - ha commentato Faienza-. Anche in occasione di Sagre o altri appuntamenti, la scelta è quella di poter offrire dei menu a prezzi contenuti, in modo da favorire la partecipazione".