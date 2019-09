L'ex Tiromancino Riccardo Sinigallia suonerà sabato 1 dicembre alle ore 22.30 sul palco del Beat Cafè di Marina di San Salvo. Concerto gratuito da non perdere organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Sideshow.



Il musicista è autore di vere e proprie hit come “La descrizione di un attimo” con i Tiromancino e “Quelli che ben pensano” con Frankie HI-NRG. Ha collaborato e duettato con Luca Carboni nel disco “Musiche Ribelli” dedicato ai cantautori del periodo d'oro.



Riccardo Sinigallia è uno dei produttori di spicco della scena musicale italiana, uno dei fondatori della cosiddetta “scuola romana” che a metà degli anni ’90 rivoluzionò la musica italiana. Pioniere di nuove sonorità internazionali caratterizzate dall’ elettronica e dalle atmosfere rarefatte, Sinigallia è riuscito a coniugare la sperimentazione con l’ambiente mainstream mantenendo la centralità della melodia nell’economia della “forma canzone”.



Niccolò Fabi, Max Gazzè, La Comitiva, Frankie Hi-NRG e Tiromancino sono alcuni dei nomi sotto i quali si cela il geniale zampino di Sinigallia.



Dal 2003 ha intrapreso una carriera solista con album intensi e crepuscolari che sono stati osannati dalla critica musicale e che lo hanno confermato come uno dei più sensibili e raffinati autori della musica rock italiana.



