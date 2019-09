Stavolta i teppisti si sono accaniti contro una pensilina di via Crispi. Ne hanno sfondato la copertura in plexiglass. Ancora atti di vandalismo nel centro di Vasto. E per di più in prossimità di piazza Verdi, uno degli snodi maggiormente trafficati della città. Non hanno avuto alcun timore di essere scoperti.

Ogni anno il Comune di Vasto spende circa 150mila euro per riparare i danni provocati da chi si diverte a rompere il patrimonio pubblico.