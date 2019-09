Si è tenuto mercoledì 28 novembre 2012, al Teatro Madonna dell'Asilo di Vasto, il secondo appuntamento di Vietato ai Maggiori di 18 anni!, il progetto ideato dal regista vastese Daniele Muratore, dedicato al mondo dei giovani. In questa occasione, che ha visto la partecipazione di alcune classi della scuola Madonna dell'Asilo e del I, II e III Circolo, è andato in scena 7 in un Colpo!, uno spettacolo di burattini e attori ad opera de Il Laborincolo, compagnia umbra, specializzata in teatro di figura. Una storia briosa piena di equivoci, quella rappresentata, che ha fatto divertire e ha coinvolto insegnanti e bambini, riscuotendo grande successo. Dai Grimm alla tradizione orale umbra, questa è una delle storie più diffuse in cui il bene trionfa sul male, che si conclude con il classico finale da fiaba...“E vissero tutti felici e contenti” .



La rassegna teatrale continuerà nel nuovo anno, nel periodo gennaio-aprile, con uno spettacolo sul Giorno della Memoria, destinato ai ragazzi delle scuole superiori, mentre per i più piccoli andrà in scena una favola che ha incantato e incanta milioni di generazioni, La bella addormentata, oltre ad una rappresentazione che affronta tematiche ambientali.



Durante la scorsa settimana Daniele Muratore e i suoi due colleghi, Davide Giordano e Federico Brugnone, con cui ha fondato la compagnia L'Organizzazione, sono stati proclamati, da una giuria all'unanimità, vincitori della quarta edizione del Premio Scenario Infanzia 2012, grazie ad un progetto interattivo per i ragazzi di età superiore ai 6 anni: JOHN TAMMET fa sentire le persone molto così :-?. Uno spettacolo che, per le delicate tematiche trattate come il morbo di Aspenger, offre ai giovani spettatori momenti di riflessione, osservazione profonda di se stessi e delle condizioni esistenziali in generale, approdando così a inedite consapevolezze.





www.teatroragazzivasto.it

Facebook: Teatro Ragazzi Vasto