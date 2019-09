Il mondo cattolico cittadino è in lutto. E' morto don Michele Ronzitti, il decano dei sacerdoti vastesi. Era vice parroco a San Pietro e custodiva con cura le chiesette di Santa Filomena e dell'Annunziata, una di fronte all'altra in via Anelli, proprio nel cuore della Vasto antica, dove celebrava la messa di sabato alle 18.30 nella possente chiesa della Madonna del Carmine. Nel 2008 aveva tagliato il traguardo dei 60 anni di sacerdozio.

Aveva 88 anni. Nato il 15 giugno del 1924 e ordinato sacerdote il 3 luglio 1948, don Michele era un uomo dal cuore grande. E di grande semplicità. Persona di elevata cultura, dispensava saggezza nelle omelie, nelle interviste che rilasciava agli organi d'informazione e nei rapporti umani. Una parola buona, qualche volta dialettale, e un sorriso non mancavano mai.

Autore di numerosi volumi e saggi sulla storia religiosa della città, di cui era studioso, don Michele a settembre aveva lanciato l'allarme sullo stato di abbandono dell'ex Tribunale: l'antico palazzo dei baroni Genova Rulli, cui è annessa la chiesetta di Santa Filomena, versa nel più completo degrado.

Con quella lettera indirizzata al Comune e pubblicata dall'Amico del Popolo, il periodico della Diocesi di Chieti-Vasto, don Michele chiedeva interventi urgenti per evitare che si aggravassero le condizioni della storica residenza nobiliare.

L'anima è salita al cielo. Il corpo si trova ora nell'obitorio dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Domani, alle 14, l'ultimo saluto nella chiesa di Sant'Antonio, dove oggi alle 19 i fedeli e il parroco, don Stellerino D'Anniballe, lo ricorderanno recitando il rosario.

I libri - Il ricavato dei libri che don Michele Ronzitti scriveva veniva tutto devoluto alle opere missionarie. L'ultima pubblicazione risale a 6 mesi fa, maggio 2012: I fratelli Zaccardi, benemeriti di Vasto. Tra gli altri scritti, quelli in cui fece un excursus storico sulle chiese e i sacerdoti di Vasto.

Il ricordo - Sono tante le persone che in queste ore voglio esprimere un pensiero in memoria di don Michele, a testimonianza di quanto fosse amato dai vastesi.

"Se n'è andato un altro amico e un pezzo di storia. Un mondo antico si assottiglia sempre più. E buon per lui che non ha dovuto usare le candele della Candelora. Ora passeggia con gli angeli e i beati tra i fiori splendenti dei giardini pieni di Luce divina. Sia gloria ai suoi meriti e alla sua devozione" - Fernando Marchesani (segretario Confraternita Pio Monte dei Morti)

"Don Michele Ronzitti, nostra guida spirituale, ci ha lasciati per vivere nella meritata pace e gioia eterna. La sua testimonianza di vita sarà sempre per noi tutti un grande esempio di Vangelo vissuto. Grazie Don Michele, grazie per la tua vicinanza nei momenti difficili, per il tuo umorismo e sorriso ottimista, per la tua Vastesità espressa nei numerosi libri da te scritti. Il nostro ricordo, la nostra riconoscenza, la nostra preghiera per dirti ancora : grazie don Michele"! - Angelina Poli Molino (Presidente Associazione "Amici degli Anziani")