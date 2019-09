Lo scorso 10 settembre, mentre lavorava come spiaggista a Vasto Marina, non ci aveva pensato un attimo nel tuffarsi in mare e andare a salvare l'uomo che rischiava di annegare. Così, questo "gigante buono", si era guadagnato i complimenti da parte di tutti i suoi concittadini e non solo.

Lui, scout fin da bambino, aveva semplicemente detto "ho fatto la mia buona azione quotidiana". Parole che sono state richiamate questa mattina dal presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Forte, nell'annunciare l'encomio assegnato a Giovanni dalla giunta comunale a nome di tutta la città.

A proporre l'encomio è stata la Compagnia dei Carabinieri di Vasto, rappresentata da capitano Giancarlo Vitiello. Giovanni Petta, nel ricevere l'attestato dal sindaco Lapenna e dal capitano dei Carabinieri, era visibilmente emozionato. Il presidente Forte ha poi ricordato come quello di Giovanni sia stato un "atto di coraggio, da mostrare come esempio a tutti i cittadini".