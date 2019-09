A settembre il giovane centauro vastese ha vinto la Polini Italian Cup nella classe Amatori 70. Questa mattina, l'amministrazione comunale di Vasto ha voluto consegnare a Cesare una targa a nome di tutti i cittadini. A premiare Cesare sono stati il sindaco Luciano Lapenna e l'assessore allo Sport Vincenzo Sputore.

Lui ha solo 16 anni, ma una grande passione per le moto. Fin da quando era piccolo, come ha raccontato in un'intervista a ZonaLocale (clicca qui) ha seguito quella che è la passione di famiglia, nell'officina del papà.

Ora Cesare si divide tra la scuola, l'officina e le corse. Ci sono grandi progetti per il futuro, da portare avanti con passione e sacrificio. L'auspicio di tutti i suoi amici, che lo seguono sempre, è quello di rivederlo ancora tante volte nell'aula consigliare o in altri luoghi, per ritirare premio grazie ai suoi successi sulle due ruote.