"Chi è favorevole?" chiede il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Forte, dopo aver aperto l'ultima votazione della giornata. Quella sui dehors. Quattordici presenti in aula (su 25 consiglieri complessivi), quattordici mani alzate per il sì al lodo Lembo. Centrosinistra, centro e centrodestra danno il via libera all'installazione di nuove pedane recintate, coperte e riscaldate entro cui i gestori dei locali possono sistemare i tavolini consentendo ai clienti di intrattenersi all'aperto anche nei mesi freddi.

Vota a favore anche il sindaco, Luciano Lapenna, che però in apertura di dibattito aveva schiacciato il piede sul freno: oggi "il voto che diamo non obbliga il sindaco ad avviare un percorso perché il centro storico si doti di dehors", ma impegna il primo cittadino "ad attivare il Tavolo del commercio per avviare un confronto su questa questione", che "è cosa molto delicata. Bisogna vedere che tipo di dehors e, ammesso che si faranno, quali caratteristiche dovranno avere e quanti saranno", fermo restando che "bisogna sempre fare i conti con la Soprintendenza, che ha una posizione molto rigida", mette le mani avanti Lapenna.

Il documento - Il documento che approda in aula nelle battute conclusive della seduta è un ordine del giorno presentato da 4 rappresentanti del Pd: il primo firmatario è Simone Lembo, gli altri sono Francesco Menna, Antonio Del Casale e Domenico Molino.

"Il dehors - ha scrito Lembo nel documento - è diventato in molti casi una necessità richiesta dalla clientela, un importante costo aggiuntivo ormai indispensabile, visto che la sua mancanza può determinare una perdita di competitività, soprattutto nel periodo invernale". Inoltre i gazebo "possono contribuire alla riqualificazione di aree urbane anche dal punto di vista sociale, in quanto luoghi di aggregazione che tengono vive zone intere delle città; l'amministrazione comunale, in un momento di crisi economica così marcata, deve operare strategie di condivisione con le categorie per raggiungere risultati utili per il commercio cittadino".

Secondo Lembo, Menna, Del Casale e Molino, "c'è la necessità di prevedere chiarezza e uguaglianza sulle possibilità date agli esercizi commerciali di pubblica somministrazione in merito alla possibilità di migliorare i propri servizi alla clientela".

Per questo, con l'ordine del giorno "si sollecita il sindaco e la Giunta comunale a dare attuazione a quanto previsto nell'incontro avuto al Tavolo del commercio; a coinvolgere in questo importante processo la Soprintendenza ai beni architettonici, paesaggistici, storici e artistici".

Il voto - Per Massimo Desiati (Progetto per Vasto), è necessario "fare i dehors prima che la stagione invernale entri nel suo pieno vigore". Nel dibattito, Lembo ricorda che "già esiste un regolamento dei dehors legato al Piano chioschi".

Si vota. Forte chiede: "Chi è favorevole?". Alzano la mano tutti e 14 i presenti. Ma la decisione, di fatto, non è definitiva.