La XVI edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, svoltasi sabato 24 novembre, nei supermercati e in diverse scuole della nostra città, è stata uno spettacolo di gratuità. Sono stati raccolti 86 quintali di prodotti alimentari incrementando, nonostante la crisi, il dato dell’edizione 2011 (72 quintali). Quanto raccolto sarà distribuito alle strutture caritative convenzionate con la Rete Banco Alimentare che assistono ogni giorno migliaia di persone povere in tutto Abruzzo e nella nostra città.

Il Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus Andrea Giussani, ringraziando tutti i donatori e i volontari, ha affermato che: “ancora una volta, l’opportunità di donare tocca le radici della persona e, contro il pessimismo, rilancia una piccola o grande responsabilità sociale”. Si ringraziano tutti i cittadini vastesi per la loro generosità non scontata, i 130 volontari che hanno contribuito in modo determinante alla realizzazione di questo grande gesto di solidarietà, i supermercati che hanno dato la loro disponibilità e i volontari della protezione civile che da quest’anno hanno contribuito con i loro automezzi al trasporto dei prodotti alimentari dai supermercati ai magazzini allestiti per lo stoccaggio.

Un ringraziamento particolare infine è rivolto ai dirigenti scolastici, ai docenti e a tutti gli alunni di tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado che, in collaborazione con i volontari del Banco Alimentare di Vasto, hanno promosso l’iniziativa della colletta alimentare all’interno dei propri plessi scolastici dando vita ad una vera e propria gara di solidarietà che ha avuto come frutto la raccolta di ben 23 quintali di prodotti alimentari.



Il responsabile

Cosimo Putignano