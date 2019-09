Il Comune di Vasto, l'Ater e la polizia municipale dichiarano guerra agli abusivi che occupano le case popolari. In città è già scattato il primo di una raffica di sfratti che verranno eseguiti nelle prossime settimane.

Dopo molti avvisi, ad attuare il provvedimento esecutivo nei confronti di una famiglia di etnia rom sono stati i vigili insieme a carabinieri, ufficiale giudiziario, ispettore dell'Ater (l'ente che gestisce l'edilizia residenziale pubblica), che hanno provveduto allo sgombero del primo alloggio occupato abusivamente in un edificio di via San Michele. Sul posto anche un'ambulanza del 118 perché una bambina aveva l'influenza testimoniata da un apposito certificato medico.

Questo e gli altri appartamenti verranno successivamente riassegnati ai nuclei familiari che hanno diritto a una casa popolare. In città di anno in anno cresce la domanda di alloggi da parte delle famiglie bisognose, alle prese con la crisi che prosciuga le tasche di migliaia di cittadini, che spesso non possono permettersi nemmeno di pagare l'affitto. Gli appartamenti di edilizia residenziale sono ancora troppo pochi per far fronte alle necessità. Per questo, Ater, Comune e forze dell'ordine useranno il pugno duro per far rispettare le regole.