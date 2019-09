"Salve siamo della compagnia telefonica XXX. Lo sa che il suo abbonamento sta per scadere e tornerà a Telecom?" Una telefonata del genere è quella che hanno ricevuto diversi cittadini vastesi. Soprattutto di questi tempi, quando chi è dall'altro capo del telefono inizia a parlare di soldi, aumenti, tariffe, è facile andare in confusione. In men che non si dica si finisce per sottoscrivere contratti costosi e da cui poi non ci si riesce a liberare.

Fortunatamente più di qualcuno riesce a non farsi ingannare dalla fantomatica compagnia. E, finita la telefonata, cerca di capirne di più contattando i punti vendita sul territorio delle diverse compagnie telefoniche. I casi sono abbastanza diffusi, specie negli ultimi giorni. Dalle segnalazioni raccolte si può ricostruire la telefonata-tipo di chi vuole ingannare i cittadini. "La persona al telefono si qualifica, magari come il dott. tal dei tali. Poi inizia a dare una serie di informazioni in maniera molto rapida, così da mandare in confusione chi è dall'altro capo del telefono. Il nodo centrale è sempre un abbonamento o una tariffa che stanno per scadere per poi giungere alla proposta di nuovo abbonamento". A raccontarlo è uno degli operatori che poi è stato interpellato da chi aveva ricevuto le telefonate per avere conferma (e che ci ha chiesto di rimanere anonimo per non far passare questa segnalazione come una pubblcità al suo brand). "Figurarsi che hanno provato a chiamare anche qui in negozio"!"

Il consiglio, come viene sempre ripetuto in casi del genere, è quello di non fidarsi mai quando dall'altro capo del telefono non c'è chiarezza. Nel caso delle compagnie telefoniche, ognuna ha il proprio numero del servizio clienti, acui far riferimento per evitare ogni problema. Di furbi in circolazione ce ne sono sempre tanti, quindi occorre prestare la massima attenzione.