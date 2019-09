Grazia Ciavatta, agente di Polizia Municipale del Comune di Vasto, ha vinto il premio Il Battello a Vapore 2012 per la categoria autori, importante competizione delle edizioni Piemme che ogni anno premia le migliori opere per bambini e ragazzi. Il suo libro, Gatto a distanza, sarà nelle librerie nei prossimi mesi, nella collana de Il Battello a Vapore.

Grazia Ciavatta lo scorso anno è stata finalista del concorso, mentre nel 2002 è stata la finalista del premio Campiello giovani con il racconto Le stelle e le lacrime.

La Ciavatta è stata premiata "Per aver saputo affrontare in modo equilibrato e piacevole - hanno spiegato i votanti - temi importanti e delicati grazie alle riuscite miscele di realtà e fantasia e di linguaggio diretto e metaforico. Per aver dato vita a personaggi credibili nei pregi e nei difetti, capaci di favorire il processo di riconoscimento e immedesimazione dei giovani lettori".



Hanno fatto parte della giuria, Eros Miari, esperto di letteratura per ragazzi, Teresa Bettarello, giornalista de Il Giorno specializzata in libri per l’infanzia, Erminia Dell’Oro, scrittrice per ragazzi, Anna Parola, fondatrice della Libreria per Ragazzi di Torino e Alice Fornasetti, senior editor de Il Battello a Vapore.