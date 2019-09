E' stato inaugurato questa mattina in piazza Pudente il PalaComieco, la struttura itinerante che porta in piazza il ciclo del riciclo del cartone. Ad organizzare l'evento è la Comieco (Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi), in collaborazione con il Comune e Pulchra ambiente, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti in città.

All'interno dei tre igloo che compongono la tensostruttura è stato riprodotto tutto il percorso del riciclo della carta. L'obiettivo, durante questi giorni, è sensibilizzare i cittadini, e in particolare le scolaresche, alla corretta differenziazione dei rifiuti.

Roberto Di Molfetta, responsabile dell'Area riciclo e recupero della Comieco, ha spiegato agli studenti presenti come "il nostro PalaComieco gira tutta l'Italia. In particolare andiamo nelle città dove stanno partendo con la raccolta differenziata o in quelle dove ci sono dei buoni risultati. Devo dire che a Vasto siete bravi nella raccolta della carta".

Anche gli amministratori cittadini, dopo il classico taglio del nastro, hanno svolto il percorso di "riciclo", ascoltando la spiegazione dei giovani che guideranno i visitatori in questi giorni. "Con i risultati ottenuti con la raccolta della carta - ha spiegato l'assessore all'ambiente Anna Suriani - speriamo che i cittadini mostrino maggiore sensibilità nella differenziata. Invito tutti a venire a visitare la struttura, così da poter toccare con mano i ciclo che dalla carta recuperata con la raccolta si ottiene altra carta da utilizzare".