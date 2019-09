Il consigliere comunale Davide D'Alessandro, Capogruppo Fli, denuncia le assenze di alcuni rappresentanti del centrodestra vastese nell'ultima seduta. "Va rilevato che in una seduta pomeridiana del Consiglio Comunale dedicata, tra l'altro, all'assestamento generale di bilancio, esercizio finanziario 2012, in una seduta in cui la cosiddetta maggioranza ha registrato ma non patito alcune assenze, la cosiddetta minoranza ha fatto fatica a presentare tutti i suoi consiglieri. Ne erano sei e, debbo dire, in netta crescita rispetto a sedute precedenti e non meno importanti.

Come sanno i cittadini vastesi, noi non siamo interessati, anche se ci fossero i numeri, a mettere in crisi chi è stato chiamato ad amministrare fino al 2016, ma gli eletti, di qua e di là, se non ce la fanno a garantire costantemente la loro presenza, possono sempre far ricorso al nobile istituto delle dimissioni. Sappiamo distinguere le assenze per motivi di salute, ma non mi pare che in questi giorni nella nostra amata Vasto sia in corso una qualche epidemia. La disaffezione dei cittadini dalla cattiva politica va affrontata con la serietà dei comportamenti di chi vuole dedicarsi con passione al servizio pubblico, alla buona politica".