Vederli giocare contro i grandi è impressionante. Soprattutto quando ragazzini di 10-12 anni battono giocatori di 30 anni e oltre. I "ragazzi terribili" della San Gabriele Tennistavolo continuano a farsi notare e vincere. La squadra composta da Gaia Smargiassi, Federico Antenucci, Valerio Bevere e Carlo Tartaglia, questa volta ha regolato gli esperti pongisti dell'Exhemplara Lanciano, vincendo in trasferta per 5-2.

Il talento a questi ragazzini non mancava. Quest'anno è arrivato anche un esperto allenatore come Paolo Caserta, che sta affinando la loro tecnica e li sta aiutando a crescere. E i risultati non mancano. A Lanciano i punti sono arrivati da Gaia Smargiassi (3), che ha battuto Antonino Di Nunzio, esperto giocatore, da Federico Antenucci e Valerio Bevere.

Questo fine settimana, la San Gabriele Tennistavolo vivrà la sua sfida "interna", visto che per il campionato di serie D si sfideranno le due formazioni vastesi. E ancora una volta sarà "piccoli" contro "grandi". O meglio, "giovani" contro "esperti". La sostanza non cambia, perchè sarà una sfida accesa, con i "ragazzi terribili" pronti a divertirsi e, soprattutto, cercare di vincere.