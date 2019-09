Se l'è cavata con un ematoma all'occhio e qualche contusione la ragazza che era alla guida della Lancia Musa precipitata dalla corsia Sud della statale 16 sull'ex ferrovia in località Casarza, lungo la costa vastese.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vasto, che hanno aiutato la giovane conducente della vettura ad uscire fuori, verificando poi che non ci fosse il pericolo di fuoriuscita del carburante.

Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno regolato la viabilità. L'auto, non senza difficoltà, è stata recuperata e portata via da un carroattrezzi.

L'incidente - L'auto, proveniente da Nord, perde aderenza e inizia a sbandare. L'automobilista non può far nulla per rimetterla in carreggiata. La macchina finisce fuori strada e precipita di sotto, nel tracciato ferroviario che fortunatamente è dismesso dal 2005.

E' successo stamani, attorno alle 10, sulla statale 16, in località San Nicola. Per cause che la polizia municipale sta accertando, non escluso l'asfalto viscido, la vettura è finita nella vegetazione ed è caduta sulla massicciata su cui si snodavano i binari della ferrovia. Sul posto 118 e soccorso stradale.