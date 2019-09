Sarà un sabato ad alta tensione quello che verrà vissuto sul campo della zona 167 di Vasto, dove il 1° dicembre alle ore 17.15 è in programma il big match del 12° turno del campionato regionale allievi girone B: Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi. Le due squadre si presentano alla partitissima con 4 punti di distacco: i vastesi, secondi in classifica a quota 26, hanno però una partita in meno rispetto alla capolista Poggio degli Ulivi, che è a quota 30 e vuole difendere a tutti i costi il titolo regionale conquistato lo scorso anno.



Si preannuncia una partita aperta a tutti gli esiti che rappresenterà un bel banco di prova per i ragazzi di mister Acquarola, intenzionati prima ad accorciare il ritardo dalla vetta aggiudicandosi la gara di sabato contro la capolista e poi a superarla in classifica vincendo anche il recupero contro la Renato Curi Angolana (data ancora da stabilire). E´ un obiettivo sicuramente ambizioso per i vastesi, vista la forza del Poggio degli Ulivi e della Renato Curi Angolana che sono squadre molto forti e quadrate: il fattore campo però potrebbe avere un ruolo fondamentale considerando che entrambi i match si giocheranno tra le mura amiche, alla 167 di Vasto.



Prima del big match del campionato regionale allievi ci sarà un´altra partita importante, questa volta nella categoria giovanissimi: alle ore 15.45 sempre alla 167 la Bacigalupo Vasto ospiterà lo Sporting Casoli, squadra che occupa posizioni di metà classifica. I vastesi, attualmente secondi, non dovranno sottovalutare gli avversari (che tra l´altro sono in ottima forma con 3 risultati utili consecutivi ottenuti), e cercheranno di ripetere la scintillante prestazione di Francavilla, dove domenica scorsa hanno vinto con un secco 5-0.



Le due gare saranno sicuramente seguite da un buon numero di spettatori, considerando l´importanza della posta in palio: ma l´invito rivolto alla città è di venire in massa al campo della zona 167 e di far sentire la vicinanza ai giovani vastesi che rappresentano il nostro futuro.



Ribadiamo gli appuntamenti: alle ore 15.45 aprirà le danze Bacigalupo Vasto-Sporting Casoli (giovanissimi ´98-´99), a seguire, alle ore 17.15, toccherà a Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi (allievi ´96-97).



Il programma delle gare della Bacigalupo Virtus Vasto sarà chiuso dagli impegni in trasferta dei giovanissimi ´99 (sabato alle ore 17 sul campo dell´Acqua e Sapone) e degli allievi ´97 (domenica alle ore 10.30 sul terreno della Fater Angelini): bisognerà cercare di conquistare punti importanti contro avversari alla portata.