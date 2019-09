Luca premiato da Napolitano:

E' stato insignito del titolo di Alfiere del Lavoro, la massima onorificenza dello Stato italiano per un giovane. Luca Pontassuglia, vastese, studente del Liceo Artistico di Termoli, è tra i 25 studenti più bravi d'Italia. Lo scorso anno ha conseguito la maturità con 100 e lode, le pagelle degli anni liceali erano piene di 10 e qualche 9.

Così, la Federazione dei Cavalieri del lavoro lo ha inserito tra i 25 ragazzi italiani che sono stati premiati al Quirinale dal presidente Giorgio Napolitano. Luca ha vissuto 3 giornate intense a Roma, tra visite agli studi Rai e a diversi musei. Per lui, che l'anno prossimo vuole iscriversi all'Accademia di Belle Arti di Roma, un primo contatto con quella che sarà la sua sede di studi.

La cerimonia al Qurinale è stata semplice ed emozionante. Con lui c'era il papà Carmine, comandante della Polstrada di Vasto. Per lui, che gli ha trasmesso la passione per l'arte, l'emozione è stata certamente doppia.

Prima di partire per Roma (clicca qui) ci aveva raccontato il suo percorso e quali erano le aspettative su questo appuntamento. La realtà non ha tradito le atterse. "Credo di non aver provato mai un'emozione più forte di questa - dice Luca al suo rientro-. Le ricchezze ricevute da ognuna delle persone che ho incontrato in questi giorni sono infinite, anche le parole semplici e forti del presidente Napolitano hanno lasciato una sua impronta. Tutto è stato così bello, che solo al pensiero mi vengono i brividi. La nostalgia di questi giorni comincia a farsi sentire, ma è pur vero che per essere apprezzati e vissuti al meglio, questi momenti devono essere unici e irripetibili".