Nella settima giornata del campionato di serie C maschile la TCM Group Bts San Salvo è costretta ad arrendersi alla Cedas Lanciano. Sul campo della palestra dell'istituto commerciale di San Salvo, la squadra allenata da Peppe Del Fra non riesce ad esprimersi al meglio, anche se sostenuta da un numeroso pubblico che non ha fatto mancare mai il suo calore.

La partita è combattuta, con i padroni di casa che fanno vedere buone cose, perdendosi poi per strada quando si tratta di chiudere il set. Nella prima frazione è la Cedas che conquista un break di vantaggio, la BTS recupera, ma non riesce mai ad impensierirla davvero.



Nel secondo parziale, è la BTS che fa la partita, ma invece di dare la zampata vincente, come spesso accade, si fa rimontare prima e sorpassare poi, regalando il secondo set per 25-23. Coach Del Fra prova a spronare la sua squadra, cercando di trovare anche delle soluzioni tattiche diverse per recuperare la partita.

I sansalvesi ripartono bene nel terzo set, anche se poi alcune incomprensioni con la coppia arbitrale creano molto nervosismo nella fila della Bts San Salvo. Il set prosegue punto a punto, fino a quando la Cedas non riesce a piazzare un mini-break a cui la Bts non riesce a reagire. L'ingresso in campo del capitano Turtora permette ai padroni di casa di riaprire la partita, anche se si arriva sul 24-22 per la Cedas. Primo matc point vanificato da Di Risio, ma alla seconda oppurtunità i lancianesi mettono la palla a terra, conquistando set e partita.

La classifica vede ora appaiate BTS e Jurassik a 8 punti, a quattro lunghezze dalle seconde Cedas e Francavilla. Domenica prossima sfida difficilissima in casa della capolista Agnone.