Secondo incidente nel giro di tre giorni all'incrocio tra corso Mazzini e la circonvallazione Istoniense, alla periferia settentrionale di Vasto. Alla rotatoria pericolosa una Citroen C4 ha tamponato una Rav 4, che ha riportato danni al portellone e al paraurti. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale per i necessari rilievi. Nessun danno alle persone. Disagi alla circolazione stradale.

La notizia del 26 novembre - L'ennesimo incidente all'altezza del complesso Due Pini coinvolge anche uno scuolabus del Comune. E' accaduto stamattina a Vasto in una delle zone più congestionate nelle ore di punta dal traffico verso le scuole. A finire contro lo scuolabus è stato il motorino guidato da una 16enne vastese che stava andando a scuola.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della vicina caserma di piazza Dalla Chiesa per i necessari rilievi. Per la ragazza fortunatamente solo una forte contusione dovuta alla caduta e un brutto spavento. Circolazione rallentata proprio quando centinaia di automobilisti accompagnavano i figli a scuola o stavano andando al lavoro, con conseguenti ritardi per tutti.

Nel 2010 proprio all'incrocio tra corso Mazzini, la circonvallazione Istoniense e via San Sisto in un uno scontro rimase coinvolto uno scuolabus. I feriti furono 9.

Da tre anni le rotatorie del tratto Nord di corso Mazzini e in via Ciccarone rimangono provvisorie. Sono pericolose, come dimostrano i numerosi incidenti.