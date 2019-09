Appende il cappotto e poggia la borsa all’entrata della chiesa. All’uscita ritrova solo il cappotto. Ora gli investigatori cercano “un giovane magro e vestito di nero”, spiega il vice questore Cesare Ciammaichella, dirigente del Commissariato di Vasto.

Quinta donna derubata a Vasto nel mese di novembre, la terza vicino a una chiesa. Anzi, stavolta dentro un luogo sacro: nella canonica della chiesa di San Giovanni Bosco, in piazza della Repubblica.

E' lì che la polizia è intervenuta a sirene spiegate stamani alle 11.30. Un giovane aveva appena rubato la borsetta a una pensionata di 78 anni. E' successo dentro i locali della parrocchia, contigui al sacro tempio. “E' stato un furto e non uno scippo", chiarisce Ciammaichella. "La donna era entrata e aveva lasciato cappotto e borsa nella zona comune. Un giovane è entrato e ha preso la borsa”, facendo poi perdere le proprie tracce. Sul posto si è precipitata una volante del vicino Commissariato di via Bachelet per raccogliere la testimonianza della vittima.

La donna poi ha sporto denuncia presso la caserma dei carabinieri.

Non è il primo furto nella chiesa di San Giovanni Bosco, dove di recente mani ignote avevano fatto sparire il borsello di un sacerdote.

A novembre si sono verificati a Vasto quattro scippi: in via Conti Ricci (uno dei responsabili è stato arrestato dai carabinieri), lungo la circonvallazione Istoniense e davanti alle chiese di Santa Filomena e Santa Maria.