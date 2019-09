Il Comune di San Buono guarda con attenzione alla formazione dei suoi bimbi. Per il secondo anno consecutivo, l'amministrazione guidata da Denisso Cupaiolo, ha finanziato il corso di lingua inglese per i 19 bambini della scuola materna comunale (3-6 anni). "Vogliamo dare ai bambini in tenera età la possibilità di avvicinarsi il più presto possibile alle prime conoscenze d una lingua indispensabile nel contesto europeo e mondiale", spiega il primo cittadino.

Il corso del progetto "Happy English!!!", a cura della dottoressa Ester Sambrotta, è stato finanziato nell'ambito del Piano del Diritto allo studio 2012/2013. Un esempio virtuoso, quindi, di come un piccolo centro del Vastese guarda alle nuove generazioni come risorsa per il futuro, garantendone la formazione nel miglior modo possibile.