Dal 9 gennaio 2012 l’associazione Amici di Zampa gestisce il canile comunale dove sono stati accolti 160 ospiti, 30 dei quali adottati, mentre altri 60 hanno trovato una nuova sistemazione senza nemmeno entrare nella struttura, grazie ai contatti dell'associazione. Il canile, dove in passato ci sono stati anche dei gatti, si trova in località Vallone Maltempo, sulla strada che porta a Monteodorisio, nei pressi dell’ex discarica, ed è aperto tutti i giorni.

"Chi è interessato ad adottare un animale, ma anche a trascorrere del tempo insieme a loro - dice il presidente dell'associazione Rosanna Florio - può venire da noi tutte le volte che vuole prima di portarlo a casa, sono previste anche le adozioni a distanza, per chi ha maggiori difficoltà ad ospitare un animale nella propria abitazione. Quando vengono accompagnati a fare una passeggiata accettano con più serenità la vita del canile".



Ad occuparsi di loro sono i soci dell’associazione che durante l'anno organizzano varie iniziative per raccogliere fondi, oltre al tesseramento. Tra gli obiettivi c'è anche quello di diffondere la cultura della sterilizzazione, per evitare che il cane si ammali e che faccia tanti figli. "Bisogna evitare la riproduzione - aggiunge il presidente - perchè in alcuni casi è un problema e questo ha un costo di 150 euro, così come è molto importate il microchip che permette di ritrovare il proprio animale, come nel caso di un randagio che era stato segnalato a San Salvo. Grazie al microchip si è scoperto che si trattava di un cane la cui scomparsa era stata denunciata a Napoli qualche mese prima. Un microchip costa solo 15 euro, ma può essere di fondamentale importanza in casi come questo e non solo".

Amici di Zampa ha anche altri obiettivi: "Abbiamo l’intenzione di portare a Vasto i cani che si trovano fuori, qui da noi stanno bene, questo è un canile diverso, negli altri posti invece non è così, sono canili sanitari. Se avremo il posto li faremo stare qui, ma abbiamo bisogno di fondi, l’operazione di un nostro ospite è costata 400 euro, pagati da noi. Riceviamo dall'amministrazione comunale, che ringraziamo per tutto quello che ha fatto, 1.80 euro al giorno a cane". Previsto anche un progetto di pet therapy: "Grazie all’aiuto del dottor Carlesi porteremo i cani in ospedale, è stato infatti riconosciuto che possono aiutare le persone con dei disturbi".

Inoltre c’è sempre bisogno di persone che siano disponibili a dare una mano: "Siamo in tanti e ringrazio tutti. Per noi sarebbe di grande aiuto avere dei giovani volontari che vengano a trovarci al canile, magari per portare fuori qualcuno dei nostri amici".

Per info

www.amicidizampavasto.it

Pagina Facebook