Giovedì 29 novembre, presso il Multisala del Corso a Vasto, alle ore 17.30 è in programma la proiezione dell'anteprima della fiction L'Isola che andrà in onda in 12 puntate su Rai1 a partire da domenica 2 e lunedì 3 dicembre.

Il Comandante del Porto di Vasto invita tutta la cittadinanza a partecipare.