Ricatti a sfondo sessuale. Li hanno scoperti i carabinieri della Compagnia di Vasto, che hanno arrestato il presunto ricattatore, R.A., 35 anni, operaio vastese. L'uomo contattava le ragazze online. Da lì si passava ad una conoscenza più approfondita, che finiva con rapporti sessuali.

E' il capitano dei carabinieri Giancarlo Vitiello a riferire l'accaduto. A far scattare le indagini è stata la denuncia presentata da una ragazza 23enne, originaria di Lanciano. "La giovane è venuta in caserma e ci ha raccontato che era stata ricattata dall'uomo. Avevano già avuto rapporti, che lui aveva filmato di nascosto. L'ha minacciata ad avere altri rapporti con lei se non voleva vedere pubblicate online le immagini".

Così sono partite le indagini, coordinate dalla procura e svolte da personale specializzato in servizio presso la caserma di Vasto. Sul computer del 35enne, che viveva da solo, sono stati trovati numerosi filmati. Ora i carabinieri stanno cercando di risalire all'identità delle altre ragazze coinvolte. "Per lo più si tratta di ragazze molto semplici. Il suo raggio d'azione era esteso al territorio del Vastese ma non solo".

Così, al termine degli accertamenti, per il 35enne sono scattati gli arresti domiciliari, con l'accusa di estorsione e violenza sessuale.