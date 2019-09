Il cantautore vastese Stefano De Libertis punta alla finale del Premio Mia Martini - Nuove proposte per l'Europa. Il concorso prevede una fase di votazioni online (clicca qui) e sfide radiofoniche. Domenica scorsa è toccato proprio a Stefano De Libertis essere in sfida. Turno superato brillantemente quando mancano altri due appuntamenti (2 e 9 dicembre) prima della finalissima del concorso, in cui saranno in 20 a sfidarsi. Tre le serate di concerti, che si svolgeranno a Bagnara Calabra.

Il concorso, dedicato alla memoria di una delle più grandi voci della musica italiana, ogni anno premia i migliori talenti emergenti della musica italiana, oltre ad assegnare riconoscimenti ad importanti nomi del panorama musicale.

Stefano De Libertis partecipa a questa edizione del Premio Mia Martini con la canzone "L'ultima profezia", di cui è autore di testo e musica. Dita incrociate per lui in queste settimane, in attesa di conoscere il verdetto delle selezioni, sperando di poterlo vedere tra i grandi protagonisti di questo concorso.