E' un momento no quello della San Paolo Volley nel campionato di serie D. Nella sfida di Pescara contro la Dannunziana Annozero arriva una sconfitta per 3-1, la terza di fila rimediata dalle vastesi. Va sottolineato che nelle fila pescaresi c'erano 3 ragazze che giocano nella formazione di B2 (è possibile giocare in due categorie, nella stessa società).

E' stata una partita combattuta nella prima parte. La Dannunziana è andata subito in vantaggio, ma le ragazze della San Paolo hanno saputo reagire conquistando il secondo set. Poi, però, come accaduto nelle ultime uscite, la squadra ha commesso troppi errori finendo per lasciare il bottino pieno alle padrone di casa.

Questa terza sconfitta consecutiva riporta le vastesi nella parte bassa della classifica, quando mancano tre gare alla fine del girone d'andata. I prossimi due turni, però, potrebbero essere favorevoli a Caporaso e compagne. Le sfide con Robur Pescara e Tufs Lanciano, che occupano le ultime due posizioni in classifica, potrebbero essere buone per conquistare i 6 punti che riporterebbero la San Paolo in zona playoff.

Un obiettivo possibile secondo coach Mario Baiocco. "Purtroppo abbiamo perso anche con la Dannunziana, che non era molto più forte di noi. Però alla fine loro hanno avuto quella convinzione necessaria per vincere la partita. Ora vediamo cosa accade nelle prossime giornate. Io credo che se riusciremo ad arrivare a fine girone d'andata nella zona playoff, poi il campionato si farà più interessante. La squadra ha ancora ampi margini di miglioramento e sono convinto che continuando a lavorare potremo toglierci molte soddisfazioni. Questo gruppo può arrivare molto in alto".