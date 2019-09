New Trade, lavoratori licenziati:

"Ho lavorato per 20 anni alla Golden Lady come carrellista. Ora, dopo 10 giorni di prova, mi hanno detto che non sono in grado di fare questo nuovo lavoro e mi hanno mandato a casa". E' amareggiato uno dei lavoratori assunti e licenziati dalla New Trade, l'azienda di Prato che ricondiziona abbigliamento usato, subentrata nello stabilimento della Val Sinello dopo la vertenza Golden Lady.

Come lui, altri 6 lavoratori hanno ricevuto la lettera a casa. "Volevano che firmassimo noi. Così come hanno fatto le altre persone che sono andate via in queste settimane. Ma non abbiamo accettato. Sulla lettera c'è scritto mancato superamento della prova. Siamo stati mandati via dopo 11 giorni, qualcuno addirittura dopo 3-4. L'azienda ha questa facoltà, lo sapevamo bene. Ma quando ho chiesto per quale motivo venivo ritenuto non ideoneo non ho ricevuto risposta. Anzi, non c'è stato nessuno che ha voluto parlare con me. E' stato sbagliato l'accordo firmato a Roma. Doveva esserci una maggiore tutela. Gente che lavora da una vita, che ha lavorato con i macchinari più avanzati della Golden Lady, che viene mandata a casa perchè non sa smistare degli indumenti?" Sono un fiume in piena i lavoratori rimasti senza un lavoro. Si sono ritrovati ieri, davanti a quella che ormai è la loro ex fabbrica. Non erano tutti, forse gli altri si sono rassegnati.

"Molti di quelli che hanno firmato per andare lo hanno fatto perchè si sono sentiti umiliati. Come ci torni a casa e dici ai tuoi figli che non hai superato il periodo di prova? A dicembre dello scorso anno abbiamo rifiutato l'incentivo che dava la Golden per andare in mobilità, 12 mensilità, perchè avevamo fiducia e volevamo continuare a lavorare viste le nuove norme emanate dal governo".

La New Trade aveva l'impegno di riassorbire 115 lavoratori. Di questi, considerato coloro che hanno rinunciato prima della riapertura dello stabilimento, ne sono rimasti 72: 50 sono entrati a ottobre, 22, secondo calendario, dovrebbero rientrare nei primi mesi del 2013. Ma ora, tra quelli licenziati e quelli che sono andati via, a lavorare ne sono rimasti meno di 30. "Perchè non fanno entrare quelli che sono a casa al posto di quelli andati via? C'è il sospetto che non entreranno mai perchè l'azienda per andare avanti non ha bisogno di tutto quel personale. Basta vedere che nello stabilimento di Prato hanno ridotto l'attività per venire in Abruzzo".

Sulla riduzione delle unità lavorative nello stabilimento toscano della New Trade arriva anche la conferma di Alberto Santini, della Filcams Cgil di Prato: "Dopo le ferie di agosto l'azienda ha comunicato ai dipendenti che sarebbero rientrati quando ci sarebbe stata necessità di lavorare. Sono già partite le prime 4 lettere di licenziamento. Altre credo che siano state mandate in queste settimane".

I lavoratori sono arrabbiati, delusi, amareggiati. "Ci eravamo illusi, perchè sapevamo che questa azienda era leader nel suo settore. E invece ora ci troviamo senza nulla. Secondo me -dice un lavoratore - se ne devono andare, perchè non hanno rispettato gli accordi. Di 115 ora ne hanno impiegati solo 30. Per di più non sono ancora stati pagati gli stipendi. Ma la cosa più brutta è che nessuno ha voluto parlare con noi, spiegarci, dirci le vere motivazioni. Per ora siamo in mobilità. E chi ci riprende più a lavorare?".