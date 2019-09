La protesta dei professori si allarga a macchia d'olio. Ora è stato di agitazione anche all'Istituto d'istruzione superiore Mattei di Vasto, dove i docenti sospendono le attività aggiuntive: dalle gite scolastiche ai corsi di recupero pomeridiani fino ad arrivare alle sostituzioni dei loro colleghi assenti.

Lo annunciano gli stessi professori in un comunicato ufficiale.

Il documento dei professori - "L’assemblea dei Docenti dell’IIS Mattei di Vasto, riunitasi durante una sospensione del Collegio Docenti straordinario convocato lunedì 26 novembre alle 15.00, ha deciso di aderire alla mobilitazione in atto a livello nazionale per manifestare grave preoccupazione, indignazione e profondo dissenso nei confronti delle scelte prospettate dal ministro della pubblica istruzione e dal Governo, scelte fortemente punitive verso l’istruzione pubblica considerata una semplice voce di spesa da contenere e non, come dovrebbe essere, un settore in cui investire proprio in un momento di grave crisi strutturale.

Ci si dimentica, tra l’altro, che la scuola italiana ha già subito, in questi ultimi anni, tagli strutturali di personale e modifiche ordinamentali devastanti.

In questo quadro è stata decisa la sospensione temporanea delle seguenti attività aggiuntive:

· viaggi d’istruzione e visite guidate

· coordinatore di classe

· coordinatore di dipartimento

· funzioni strumentali (escluso l’orientamento in entrata)

· progetti

· registro elettronico

· recupero e potenziamento pomeridiani

· attività di aggiornamento

· sostituzione colleghi assenti

L’assemblea ha inoltre deciso di indirizzare questo documento agli alunni, alle rispettive famiglie e di darne comunicazione, attraverso la stampa, alla cittadinanza intera".